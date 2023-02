Der TTSC Warmisried löst seine Pflichtaufgabe souverän

Der TTSC Warmisried gewinnt sein Heimspiel gegen das Schlusslicht der Tischtennis-Verbandsliga und geht selbstbewusst in das Topspiel am kommenden Samstag.

Der TTSC Warmisried behauptet weiter den Spitzenplatz in der Tischtennis-Verbandsliga Südwest. Im Heimspiel gegen das Schlusslicht, den Aufsteiger vom TSV Rain/Lech gab es einen souveränen 7:3-Erfolg. Nun steht für den TTSC das Topspiel an.

Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Christian Schindler kam Thorsten Albrecht zu seinem Saisondebüt im Trikot des TTSC Warmisried. Zusammen mit Florian Mayer gewann er das Doppel sicher mit 3:1 gegen das erfahrene Rainer Duo Wittmeier/Häusler. Thomas Brenner und Nico Holzheu waren zu Beginn des Doppels unkonzentriert und schnell mit 0:2 Sätzen in Rückstand. Den dritten Durchgang sicherten sie sich glücklich nach Abwehr von drei Matchbällen. In der Folge agierte das Spitzendoppel aktiver und wies Thiebau/Genz mit 3:2 in die Schranken.

Nico Holzheu und Thomas Brenner punkten für den TTSC Warmisried

In den Einzelpaarungen waren Thomas Brenner und Nico Holzheu von Beginn an hellwach und holten sich beide Punkte für die Unterallgäuer. Holzheu überzeugte abermals mit einem glatten 3:0-Erfolg. Brenner hatte mit Gerhart Wittmeier seine Mühe und Not, gewann am Ende jedoch in fünf Sätzen.

In guter Verfassung präsentierte sich Florian Mayer im ersten Satz. Danach lief es so jedoch nicht mehr weiter und der Punkt ging verdient durch ein 1:3 an Jürgen Genz. So gut wie gewonnen schien dann das Spiel von Thorsten Albrecht gegen Mathias Häusler, als der Warmisrieder im dritten Satz bereits zwei Matchbälle hatte. Diese wehrte Häusler jedoch ab, kämpfte sich zurück und siegte am Ende 3:2.

Im zweiten Durchgang war Nico Holzheu gegen Gerhard Wittmeier nicht zu stoppen und ging mit einem spielerisch perfekten 3:0-Erfolg von der Platte. Mit 3:1 hatte Thomas Brenner im Duell gegen André Thiebau die Nase vorn. Dieses Duell war mit langen und spektakulären Ballwechseln gespickt. Bereits vor den weiteren Einzeln des Tages stand damit der Sieg für den TTSC Warmisried vorzeitig fest. Florian Mayer machte mit Mathias Häusler bei seinem Sieg in drei Sätzen recht kurzen Prozess und gewann sicher. Nach gewonnenem ersten Satz gab danach Thorsten Albrecht das Spiel gegen Jürgen Genz noch aus der Hand und verlor mit 1:3. Somit hieß es am Ende 7:3 für den TTSC Warmisried.

Der Meisterschaftsfavorit aus Starnberg kommt am Samstag nach Warmisried

Nach der Pflicht folgt am kommenden Samstag um 18 Uhr die Kür. Zu Gast im Gemeindehaus Warmisried ist der Ligafavorit TSV Starnberg II. Die Gäste gelten als Meisterschaftsfavorit. Kapitän Thomas Brenner zum bevorstehenden Spitzenspiel der Verbandsliga Süd/West: „Die Trauben für uns hängen gegen Starnberg mit Sicherheit hoch, allerdings sind wir seit Wochen in blendender Verfassung. Wir wollen den Gästen alles abverlangen und die Punkte in Warmisried behalten.“ (ttsc)