Türkheim

vor 32 Min.

Diese Türkheimerin will hautnah bei den European Championships dabei sein

Plus Lara Sofie Frenzel aus Türkheim ist eine von 8000 „Volunteers“, die bei den European Championships in München mithelfen. Wie es dazu kam und worauf sie sich besonders freut.

Von Dominik Bunk

Im Fernsehen läuft die Übertragung eines Sprintwettkampfs. Die Sportlerinnen und Sportler bereiten sich auf den Start vor, geben noch ihre Jacke ab. Dafür steht immer jemand parat, der alles schnappt und sicher verwahrt, bis der Wettkampf um ist. Und genau das macht die Türkheimerin Lara Sofie Frenzel nächste Woche. Aber nicht in ihrem Heimatort, sondern bei den European Championships in München – dem größten Sportereignis in Bayern seit den Olympischen Spielen 1972. Dort wird sie freiwillig als „Unit-Collector“ mitarbeiten. Warum die 21-Jährige das machen will?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen