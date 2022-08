Türkheim

20:00 Uhr

EM in München: Eine Türkheimerin arbeitet, wo andere schwitzen

Iris Zacher hat „den schönsten Arbeitsplatz der Welt“: Die Türkheimerin ist am Olympiastützpunkt in München angestellt und berät Sportler zur Karriere nach der Karriere. Ihr Büro befindet sich unter der Haupttribüne des Olympiastadions.

Plus Drei Türkheimerinnen freuen sich schon auf das größte Sportereignis seit Olympia 1972 in Bayern.

Von Axel Schmidt

Ob sie sich auch das Rennen der „quatre rameurs en pointe avec barreur“ ansehen werden? Das könnte durchaus sein, denn die Ruderanlage steht auf dem Programm, wenn die Leichtathletik-Abteilung des TV Türkheim ihre viertägige Sportreise im August nach München macht. Das Rennen der „Vierer mit Steuermann“, wie die deutsche Übersetzung lautet, könnte also dabei sein. Zu dieser Zeit finden nämlich die European Championships statt – die Europameisterschaften in den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Kunstturnen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Sportklettern. Es ist das größte Sportevent in Bayern seit den Olympischen Sommerspielen 1972.

