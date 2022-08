Unterallgäu

08:00 Uhr

Fußball im Unterallgäu: Es ist angerichtet

Seit nunmehr 50 Jahren ist Heidi Ditz in Pfaffenhausen für die Trikots des TSV Pfaffenhausen verantwortlich. Ab dem Wochenende ist sie nun wieder regelmäßig im Einsatz, wenn in den Allgäuer Fußballligen der Ball rollt.

Plus Am Freitag beginnt die neue Fußballsaison im Allgäu mit dem Kreisliga-Derby zwischen demTSV Mindelheim und TSV Kammlach. Doch das ist nicht das einzige spannende Spiel zum Auftakt.

Von Axel Schmidt

Ab dem kommenden Wochenende haben sie wieder regelmäßig zu tun: die Trikotwäscherinnen und -wäscher der Fußballmannschaften. Wenn am Freitagabend in Mindelheim die Kreisliga Mitte mit dem Derby zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV Kammlach angepfiffen wird, rollt der Ball wieder in allen unteren Amateurligen.

