Der TTSC Warmisried findet seine Heimstärke wieder

Gegen den TSV Schwabmünchen II feiern die Tischtennis-Herren des TTSC Warmisried den nächsten Heimsieg. Vor allem ein Spieler trumpft auf.

Beim Heimspiel des TTSC Warmisried gegen den TSV Schwabmünchen II fanden die Warmisrieder wieder zu alter Heimstärke und legten von Beginn an los wie die Feuerwehr.

Wie bereits im Vorfeld zu erwarten, waren die Gäste hochmotiviert ins Unterallgäu gereist, da sie sich mitten im Abstiegskampf befinden.

Der TTSC Warmisried legt einen blitzsauberen Start hin

In den Doppeln waren daher hart umkämpfte Sätze zu verzeichnen, diesmal jedoch mit dem besseren Ende für die Heimmannschaft. Thomas Brenner und Nico Holzheu siegten gegen Michael Sattelmayer und Christian Fürst in vier Sätzen. Christian Schindler und Florian Mayer konnten ihre Partie gegen Matthias Pianowski und Amar Nezic in der Verlängerung des fünften Satzes zu ihren Gunsten entscheiden.

Im Anschluss taten sich Nico Holzheu gegen Pianowski und Thomas Brenner gegen Sattelmayer lange Zeit schwer. Allerdings konnten beide ihre Duelle für sich entscheiden und bauten somit den Vorsprung auf 4:0 aus. Davon beflügelt traten Christian Schindler und Florian Mayer an die Platten. Mayer hatte mit Christian Fürst einen taktisch gut spielenden Gegner, den er jedoch dank variablem Spiel in Schach halten und in vier Sätzen besiegen konnte. Christian Schindler hingegen hatte mit Amar Nezic ein Duell auf Augenhöhe, was das er erst im Entscheidungssatz gewann. Der 6:0-Zwischenstand bedeutete damit bereits den Heimsieg für die Warmisrieder.

Nico Holzheu gewinnt auch sein zweites Einzel

In der Folge kam es zum Duell der beiden Spitzenspieler. Hier konnte Michael Sattelmayer die Paarung gegen Nico Holzheu lange offen gestalten. Am Ende der Partie feuerte der Warmisrieder Spitzenspieler nochmals ein Offensivfeuerwerk ab und siegte verdient in fünf Sätzen. Thomas Brenner musste dann gegen einen abgeklärt spielenden Matthias Pianowski die Partie in drei Sätzen abgeben. Auch Florian Mayer und Christian Schindler hatten das Nachsehen. Schindler verlor ebenfalls glatt in drei Sätzen, während Mayer erst im Entscheidungssatz das Nachsehen hatte.

Lesen Sie dazu auch

Der 7:3-Endstand war ein leistungsgerechtes Ergebnis, mit dem sich die Warmisrieder im gesicherten Mittelfeld der Tabelle festgesetzt haben. Kommenden Sonntag, 17. März, um 15 Uhr steht mit dem Unterallgäuer Nachbarschaftsduell gegen den TV Boos II das nächste Heimspiel auf dem Programm des TTSC Warmisried. (ttsc)