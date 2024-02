Der Türkheimer Heimatkünstler mit dem Sinn für Geschichte

Plus Markus Wachter ist Maler, Künstler und Hobbyhistoriker. Seine große Leidenschaft wurde von einem prominenten Türkheimer entfacht.

Markus Wachter hat sich die wohl schönste winterliche Perspektive auf die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und das Waaghaus ausgesucht und blickt zufrieden auf sein vollendetes Kunstwerk. Für den diesjährigen Adventskalender des Förderkreises kann er seine beiden großen Leidenschaften vereinen: die Kunst und die Geschichte Türkheims.

"Türkheim hat einen tollen alten Baubestand, da gibt es noch viele Einzeldenkmale wie beispielsweise alte Bauernhäuser", schwärmt Markus Wachter, der sich das Zeichnen und Malen schon in jungen Jahren autodidaktisch beigebracht hat und ein unheimliches Gespür für Perspektive und Farbe besitzt. Für den Adventskalender des Förderkreises wird er 24 Türkheimer Bauwerke gekonnt in Szene setzen, darunter die vom Förderkreis Türkheim mit dem Denkmalpreis ausgezeichneten Häuser.