Die Awo bringt Spiel und Spaß ins Waaghaus

Der neue Spielenachmittag im Waaghaus Türkheim kommt prima an. Was sonst noch dort geboten ist.

Viele Spielbegeisterte kamen zum ersten AWO-Spielenachmittags ins Türkheimer Waaghaus. Für dieses neue AWO-Angebot stand eine reichhaltige Spieleauswahl für Groß und Klein zur Verfügung, die Christiane Karl, Leiterin der Gemeindebücherei Türkheim, zusammenstellte. Auch Stefan Geiling, der seit einigen Jahren in Mindelheim einen gut gehenden Spielkreis leitet, kam zum Eröffnungsnachmittag und bereicherte mit einer weiteren Auswahl unterhaltsamer Gesellschaftsspiele die nette Runde. Von altbekannten Brettspiel-Klassikern über mitreißende Kartenspiele bis hin zu neuen Gesellschaftsspielen war für jede Altersgruppe etwas dabei.

Das Miteinander von Jung und Alt wird bei der Awo Türkheim großgeschrieben

Da so viele spielbegeisterte Menschen kamen, wird bei künftigen Treffen die Spielzeit von zwei auf drei Stunden verlängert. So können sich alle Spielbegeisterte und Interessierte jeden letzten Mittwoch im Monat bereits von 15 bis 18 Uhr im Waaghaus treffen. Und falls der Begegnungsraum zu klein wird, kann, im Einvernehmen mit der Volkshochschule, in den großen Waaghaus-Saal ausgewichen werden

Regina Besch, Vorsitzende des AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen, sowie ihre Vorstandschaft freuten sich über den gelungenen Einstieg und „dass bei dem spielerischen Vergnügen auch die soziale Begegnung und der Austausch von älteren und jüngeren Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt stehen.“

Beratungsangebot bei der AWO in Türkheim

Auch die zeitgleich angebotenen Beratungen zum AWO-Engelchen, zu Lebensmittelpaketen sowie zur Bad Wörishofer Tafel und Stiftung Kartei der Not für Familien mit Kindern, Alleinerziehenden sowie älteren Menschen, die in unserer Region unverschuldet in Not geraten sind, werden an den erweiterten Öffnungszeiten angepasst und finden künftig ebenfalls jeden letzten Mittwoch im Monat von 15 bis 18 Uhr im Büro-Raum des Waaghauses statt.

Der nächste Termin für die AWO-Beratung und Spielenachmittag ist am Mittwoch, 27. März, von 15 bis 18 Uhr, im Waaghaus Türkheim (Kirchenstraße 9). (mz)