Von der Kindergruppe zur Vorsitzenden des Bund Naturschutz

Plus Weil die langjährige Vorsitzende der Bund Naturschutz Ortsgruppe Türkheim/Ettringen Gudrun Kissinger-Schneider aus zeitlichen Gründen etwas kürzer treten will, wurde eine Nachfolgerin gesucht - und gefunden.

Jessica Färber ist die neue Vorsitzende der Ortsgruppe Türkheim/ Ettringen des Bund Naturschutz. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte sie jetzt, was sie zu ihrem Engagement bewogen hatte: „Meine Motivation ist vor allem die Tatsache, dass es keine andere Alternative gibt, als unsere Lebensgrundlagen zu schützen“, so erklärt sie ihre Entscheidung, sich für die Wahl zur neuen Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen.

Zuvor hatte die zunehmend drängende Frage den bisherigen Vorstand – wie in einigen anderen Vereinen auch – beschäftigt, wie es weitergehen und eine Nachfolge gefunden werden könnte, denn die bisherige Amtsinhaberin Gudrun Kissinger-Schneider wollte nach drei Amtsperioden und angesichts ihrer Verpflichtung als Gemeinderatsmitglied und aus privaten Gründen kürzertreten. Da kam eine zufällige Begegnung mit Jessica Färber zur rechten Zeit, die Gudrun Kissinger-Schneider noch aus einer Kindergruppe des BN in Erinnerung hatte.