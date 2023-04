Gegen Langeweile in den Pfingstferien: Anmeldung für Ferienprogramm

Jetzt zu den Angeboten der Vhs Türkheim für Ferienerlebnisse anmelden: In den Pfingstferien gibt es wieder 31 Veranstaltungen für Kinder aus Türkheim und Umgebung.

Die Kurse finden meist halbtags statt, aber diesmal ist auch wieder ein ganz besonderer Tagesausflug für Kinder ab sieben Jahren dabei: am 2. Juni geht es mit der Bahn ab Buchloe nach Augsburg, in die „Feuerwehr-Erlebniswelt“. Die in Deutschland einmalige interaktive Ausstellung zum Thema Brandschutz gibt es seit 2021. Dort dürfen die Kinder durch Mitmachen und Ausprobieren selbst aktiv werden. Lebenswichtiges Wissen wird so spielerisch und mit Spaß vermittelt.

Neue Angebote gegen Langeweile in den Pfingstferien

Auch ein zweiter Kurs, ebenfalls für Kinder ab sieben Jahren, wird am 7. Juni erstmals angeboten. Er nennt sich „Das WUFF-Projekt“, und es geht dabei um die sichere Begegnung zwischen Hund und Kind. Die Kursleitung Maren Agricola ist Hundetrainerin. Jeden Tag komme es zu solchen Begegnungen, sagt sie. Und dass mehr als die Hälfte der „Beiß-Vorfälle“ durch richtiges Verhalten verhindert werden könnten. Sicher auch eine Beruhigung für die Eltern, wenn die Kleinen beim Spielen oder Spazierengehen jetzt wissen, wie der fremde Hund tickt und was zu tun und was zu lassen ist.

Ebenso mit einem neuen Angebot im Pfingstferienprogramm ist Imker Josef Forster aus Türkheim dabei. Er lädt am 5. Juni Kinder ab acht Jahren zu den Bienenstöcken in seinem Garten in Türkheim ein. Zum „Angucken und Probieren“. Das süße Bienenmobile dazu kann in einem Kurs zuvor am 1. Juni gefilzt werden.

Viele bewährte Angebote kennen die Kinder schon. Für tierbegeisterte Mädels und Jungs gibt es Begegnungen mit Ponies und Alpakas. Der Osterkurs „Malworkshop“ der Stockheimer Kunsterzieherin Heidrun Schweiger hatte so viel Zuspruch gefunden, dass er jetzt über drei halbe Tage vom 30.5. bis 1.6. neu aufgelegt wird, für Kinder ab sieben Jahren aufwärts.

Die Anmeldung für die Kurse in den Pfingstferien, die alle im Internet einsehbar sind, läuft ab sofort bis zum 22. Mai. über www.vhs-tuerkheim.de oder unter der Telefonnummer 08245/967188 zu den Vhs-Bürostunden am Vormittag.

Claudia Meier, die für die Ferienprogramme verantwortliche Mitarbeiterin, weist auf den Tag der Offenen Tür bei der offiziellen Einweihung des Waaghauses im Juli 2023 hin. An diesem Tag werden ab dem Nachmittag kurze kreative Workshops für Kinder und Erwachsene in den Vhs-Räumen angeboten. Im Filzen oder beim Verzieren von Steinen können dann Eltern selbst ausprobieren, was ihr Nachwuchs während der Ferienzeiten so alles macht. (mz)