Mit dem Förderkreis Türkheim ins Wunderland

Bereits zum vierten Mal hat der Förderkreis Türkheim den beliebten Adventskalender für seine Mitglieder und alle Kunstbegeisterten aufgelegt.

„Jedes Abenteuer verlangt einen ersten Schritt“, stellt die Grinsekatze in der Geschichte von Alice im Wunderland fest. Mit dem Öffnen des ersten Türchens des diesjährigen Kunst-Adventskalenders des Förderkreises Türkheim kann sich jeder auf dieses Abenteuer einlassen und sich in der Zeit bis Weihnachten ins Wunderland begeben.

Die Grundlage für die Gestaltung des Kalenders legte Lewis Carrolls Kinderbuch „Alice im Wunderland“, das 1865 erstmals veröffentlicht wurde. Die Erzählung gilt als eines der hervorragenden Werke aus dem Genre des literarischen Nonsens und wird zu den Klassikern der Weltliteratur gezählt.

Der Türkheimer Adventskalender wurde von Andrea Huszar gestaltet

In der Geschichte folgt das Mädchen Alice einem sprechenden Kaninchen in einen Kaninchenbau und landet im Wunderland. Damit beginnt ihr Abenteuer. Im Wunderland trifft das Mädchen auf die unterschiedlichsten Geschöpfe wie die rauchende Raupe, den Märzhasen, die Grinsekatze oder den verrückten Hutmacher. Zunächst verängstigt, entschließt sich Alice, die fantastische Welt zu erkunden. Es sind gerade die verrückten Figuren, dazu Gedichte und Rätsel, die dafür sorgen, dass „Alice im Wunderland“ auch heute noch bei Jung und Alt beliebt ist.

Grafisch gestaltet wurde der Adventskalender von der in Türkheim wohnhaften Malerin Andrea Huszar. Sie hat alle Bilder, die es in den 24 Türchen zu erkunden gibt, beigesteuert. Andrea Huszar stammt ursprünglich aus dem Rheinland. Schon in ihrer Schulzeit interessierte sie sich sehr für Kunst und Malerei. Nach ihrem Studium zur Innenarchitektin beschäftigte sich Andrea Huszar neben dem Beruf immer mehr selbst mit der Malerei. Das Zeichnen und die Aquarell-Malerei sind die bevorzugten Ausdrucksformen der kreativen Künstlerin. Die Freude am Experimentieren ließ sie aber auch den Reiz und die Vielfalt der Acrylmalerei entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen ganz besonderen Adventskalender gestaltet haben.“, so Dr. Manfred Schweigert, Vertreter des Förderkreis Türkheim. „Die kreativen Bilder von Andrea Huszar regen dazu an, Abenteuer im eigenen Wunderland zu erleben.“

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kann den Kunst-Adventskalender gegen Spende am Türkheimer Biomarkt (Donnerstags ab 15 Uhr, Mariensäule Türkheim), im Sieben-Schwaben-Haus, der Gemeindebücherei oder im Bücherladen „Leselust“ in Türkheim erwerben. Alle Abenteurer, für die die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest zu lange ist, können die Originalzeichnungen im Rahmen der Ausstellung „Schräge Vögel und andere Käuze“ vom 10. bis 17. Dezember, im kleinen Schloss in Türkheim bewundern. (mz)