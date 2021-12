Türkheim

vor 18 Min.

„Poller-Wahnsinn“ regt viele Türkheimer auf

Plus Die Kritik an den verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Uferstraße reißt nicht ab. Was Bürgermeister Christian Kähler dazu sagt und wie es weitergehen soll.

Von Alf Geiger

Seit dem Sommer läuft der Versuch, den Durchgangsverkehr in der Uferstraße zu bremsen. Tempo-30, eine Rechts-vor-links-Regelung und parkende Autos auf der Straße sollen dafür sorgen, dass auf der breiten Straße weniger gerast wird. Poller entlang der Grünstreifen wurden aufgestellt um zu verhindern, dass dort Autos abgestellt werden. Jahrelang hatten die Anliegerinnen und Anlieger dafür gekämpft und entsprechend groß war die Freude bei den Betroffenen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen