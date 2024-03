Spaß an der Bewegung mit Sportkonsolen an der Mittelschule Türkheim

Echten Sport mit einem Computerspiel zu verbinden – eine geniale Idee, die nun auch im Unterallgäu Schule macht. So sollen computerbegeisterte Jugendliche in Schwung gebracht werden.

Dem Engagement von Sportlehrer und "Sport nach 1"-Koordinator Chris Walter ist es zu verdanken, dass die Unterallgäuer Schulen um sechs moderne Sportkonsolen reicher sind. Die "Sportstation2" ist wie ein Computerspiel aufgebaut und motiviert die Jüngsten auf faszinierende Weise, sich zu bewegen.

Die offizielle Übergabe der vornehmlich von "kinder Joy of Moving" und ergänzend vom BLSV, dem Förderverein der Mittelschule Türkheim, den Gemeinden Türkheim und Ettringen und dem TSV Ettringen gesponsorten Geräte erfolgte in festlichem Rahmen in der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim. Danach durften Kinder der Grund- und Mittelschule Türkheim die Sportstations ausgiebig testen. Ob Speed-Slalom, Parkour oder zeitgenau joggen, der Spaßfaktor war hoch. "Es ist cooler, als einfach nur so zu laufen", sagte die zwölfjährige Szonja begeistert.

Die Affinität der Jugendlichen zu Computern wird zu echter Bewegung mit der Sportstation

Der 13-jährige Pius gab eine Runde nach der anderen Vollgas. "Das Tolle ist, dass man Punkte bekommt und man sich untereinander messen kann." Der Erfinder der Sportstation, Alexander Paes, strahlte. "Ich war früher Sportlehrer und weiß, wie man Kinder motiviert, sich zu bewegen." Als Vater von sechs Kindern sei er, wie viele andere Elternteile auch, überhaupt nicht begeistert gewesen, als seine Ältesten immer mehr Zeit mit Computerspielen als auf dem Sportplatz verbrachten. Genau das ändert er mit der Sportstation und nutzt die Computerspielaffinität der Jugend für echte Bewegung.

Die "Sportstation2" ist wie ein Computerspiel aufgebaut und motiviert die Jüngsten auf faszinierende Weise, sich zu bewegen. Foto: Kathrin Elsner

Auf dem kleinen weißen Wunderkasten sind Spiele in sämtlichen Sportarten, Schwierigkeitsgraden und Varianten hinterlegt, durch regelmäßige Updates kommen immer neue Spiele hinzu. Damit nicht immer nur der Schnellste gewinnt, sind auch Spiele, in denen präzises Zeitgefühl, Reaktion oder Ausdauer gefragt sind, hinterlegt. Direkt im Anschluss an eine Übung wird das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt. Mittels individueller NFC (Near Field Communication)-Armbändern weiß das Gerät, welcher Nutzer gerade das Spiel absolviert. Anhand der zugehörigen App können die Nutzer beispielsweise ihre Ergebnisse, gesammelte Sterne und Level-Aufstiege erfahren und einen persönlichen Avatar gestalten. Im Nutzerprofil gespeichert werden datenschutzkonform lediglich der Vorname, das Geschlecht und das Geburtsjahr. Anhand einer generierten ID könne der Nutzer sich dennoch eindeutig erkennen, erklärt Alexander Paes.

Die Lust, sich zu bewegen, kommt an der Sportstation in der Türkheimer Mittelschule ganz von selbst

"Es ist wichtig, gemeinsam aktiv zu werden", betont Chris Walter, "mit den Geräten werden die Kinder zur Bewegung motiviert und haben wahnsinnig Spaß." Durch Sterne, Gadges und Level werde das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, erklärt Paes, die Lust, sich zu bewegen und immer besser zu werden, komme dann wie von selbst. Wolfgang Wagner, der an der Mittelschule Türkheim als Badmintontrainer aktiv ist, bringt noch einen anderen Aspekt mit ein. "Wir schulen hier Sozialverhalten, der Sport ist nur das Bindeglied." Die Sportstation sehe er daher nicht nur als Bewegungsmotivation, sondern auch als eine weitere gute Möglichkeit, in der Gemeinschaft Sozialverhalten zu lernen.

Die "Sportstation2" lässt sich auch mit einem Ninja-Parkour kombinieren, ein besonderer Spaß für Kinder und Jugendliche. Foto: Kathrin Elsner

Die sechs Sportstations sind formell im Besitz des Fördervereins der Mittelschule Türkheim. Weitere vier Sportstations werden zeitnah an die Bayerische Sportjugend (BSJ) übergeben. "Ab dem kommenden Schuljahr ist ein Verleihsystem für andere Schulen und Vereine im Unterallgäu angedacht", verrät Chris Walter, der sich als "Koordinator Schule und Verein" des Landkreises Unterallgäu darauf freut, die motivierenden Geräte möglichst vielen Kindern zugutekommen zu lassen.