Türkheim

vor 53 Min.

Streit in Pilsbar in Türkheim eskalierte

Mit Glasflaschen hat ein Unbekannter nach einem 26-Jährigen geworfen und ihn an der Schulter verletzt. Die Männer waren in einer Pilsbar in Türkheim in Streit geraten.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen namentlich noch nicht bekannten Mann, der in der Nacht zum Mittwoch mit Glasflaschen nach einem 26-Jährigen geworfen hat. In einer Pilsbar in der Jakob-Sigle-Straße hatten sich die beiden Männer in die Haare bekommen. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Schulter verletzt. Ob die beiden Männer betrunken waren, gibt die Polizei nicht an. (mz)

