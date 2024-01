Türkheim

vor 50 Min.

Türkheimer Brettl-Fans hoffen auf ein Winter-Comeback

Plus Im Sommer Golfplatz, im Winter Langlaufparadies – seit 1977 wird die Loipe an der Römerschanze von der Skiabteilung des SV Salamander Türkheim gespurt.

Von Kathrin Elsner

Auch wenn das aktuelle Wetter eher an Ostereiersuche denn an einen Skitag erinnert – die Skisportler in und um Türkheim haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das milder werdende Klima macht das Langlaufen in der Heimat nur wenige Tage im Jahr möglich – dennoch hält die Skiabteilung des SV Salamander daran fest, die Loipe an der Römerschanze zu spuren. Denn: Das kleine Langlaufparadies wird von Menschen der gesamten Region geschätzt. Sobald wenige Zentimeter Neuschnee liegen, steigt Georg Baur auf das Schneemobil, oder auch mal der Bürgermeister selbst.

Man kann auch bei wenig Schnee in Türkheim Langlaufen

Weiße Flocken verwandelten die Römerschanze am letzten Wochenende in eine zauberhafte Winterlandschaft. Ob die wenigen Zentimeter Neuschnee für ein Langlaufvergnügen ausreichen? Ein Auto nach dem anderen fährt vorsichtig die Römerstraße bis zum Häuschen mit der Aufschrift "Ski Club" hinauf. Die Langlauffans haben Glück. Bürgermeister Christian Kähler persönlich steigt gerade in roter Skihose auf das Schneemobil mit der angehängten Skating-Rolle und gibt Gas.

