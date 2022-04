Einbrecher wollte in Garage eindringen

In Tussenhausen hat am Osterwochenende ein oder eine Unbekannte versucht, in eine Garage einzubrechen - ohne Erfolg, aber mit einem erheblichen Sachschaden.

Am Osterwochenende, also in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostermontag, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, die Garagentüre im Garten eines Einfamilienhauses am südlichen Ortsrand von Tussenhausen aufzuhebeln.

Der Sachschaden des Einbruchversuchs beträgt 2500 Euro

Er oder sie war damit zwar nicht erfolgreich, verursachte jedoch einen erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise zu der Tat an die Polizei in Bad Wörishofen unter Telefon08247/96800.