Feuerwehr löscht brennende Waschmaschine in Tussenhausen

Technischer Defekt löst Kellerbrand in Tussenhausen aus. 5000 Euro Schaden.

Die Feuerwehr in Tussenhausen musste am Freitag zu einem Kellerbrand ausrücken. Durch einen technischen Defekt war die Waschmaschine in Brand geraten, konnte aber durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr gelöscht werden, bevor das Feuer vom Kellerraum auf das Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (mz)