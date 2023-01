Tussenhausen

Zauberhafte Klangwelten beim Jahreskonzert in Tussenhausen

Plus Das vielfältige Programm des Musikvereins lud zum Träumen ein und das Publikum war hellauf begeistert.

Von Maria Schmid

Das Jahreskonzert vom Musikverein Tussenhausen fiel in der Faschingszeit sehr positiv aus dem närrischen Rahmen. Dirigent Alexander Geyer hatte ein klassisches Programm zusammengestellt, das die Gäste begeisterte. Die Moderatoren Andrea Kienle und Christoph Nattenmiller erzählten alles Wissenswerte über die Kompositionen. Mit dem Marsch „Opening“ von Ernst Hoffmann begann eine Reise durch die Blasmusikliteratur, die sich sehen und hören lassen konnte. Der volle Klang erfüllte den Raum und lud zum Träumen und Genießen ein. Mit der „Seagate Overture“ (dem Meerestor) von James Swearingen öffneten sich die Weiten der musikalischen Schwingungen, die sich in der „A little Concert Suite“ von Alfred Reed vollendeten. Die vier Sätze luden zum Träumen ein und feuerten temperamentvoll an.

