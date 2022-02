Unterallgäu

Als Atombomben im Unterallgäu lagerten

Plus Deutsche Trägerflugzeuge für US-Atomwaffen geraten derzeit wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Die nukleare Abschreckung erscheint heute weit weg – war jedoch über Jahrzehnte Alltag in der Region.

Von Emil Nefzger

Russische Truppen marschieren an der ukrainischen Grenze auf und versetzen die Nato in Sorge. Gleichzeitig diskutiert man in Deutschland über den Kauf von Kampfflugzeugen: Der Kalte Krieg, so scheint es, erlebt ein Comeback. Denn die neuen Jets dienen vor allem einem Zweck: Sie sollen die nukleare Teilhabe Deutschlands sichern. Dabei lagern Kernwaffen, die unter US-Kontrolle stehen, auf dem Gebiet der Nato-Mitgliedsstaaten. Diese halten im Gegenzug Kampfjets bereit, die die Waffen im Ernstfall abwerfen können. Einst war die nukleare Abschreckung Teil des Alltags in der Region. So waren bis 1996 Streitkräfte der US Air Force auf dem Fliegerhorst in Memmingerberg stationiert. „Bis zu diesem Zeitpunkt war die Fähigkeit, Nuklearwaffen einzusetzen, vorhanden“, sagt Heinrich Schneider, damals Kommodore an dem Luftwaffenstandort.

