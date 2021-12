Corona und Quarantäne: Durchblick im Regel-Dschungel

Plus Bei einem positiven PCR-Test ist guter Rat oft teuer: Wie lange dauert die Quarantäne? Und was ist mit den engen Kontaktpersonen?

Es gibt kaum noch jemanden im Allgäu, der nicht direkt oder indirekt mit dem Corona-Virus zu tun hatte: Während die einen selbst positiv getestet werden, sind es bei anderen Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen, die sich infizierten. Dann stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Bei den sich ständig ändernden Regeln ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Zumal die Gesundheitsämter derart überlastet sind, dass nicht alle Betroffenen sofort informiert werden können. Hier Antworten auf einige wichtige Fragen: