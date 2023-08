Corona-Zahlen steigen bundesweit: So ist die Lage im Unterallgäu

Deutschlandweit werden wieder mehr Corona-Fälle gezählt. So manches Krankenhaus verschärft bereits seine Besuchsregeln. Wie sieht es im Unterallgäu aus?

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder - erste Krankenhäuser ändern bereits wieder ihre Besuchsregeln, wie etwa die Kliniken in Aichach-Friedberg, wo es mehrere schwere Corona-Fälle gibt. Aus dem Unterallgäu gibt es gute Nachrichten.

An der Klinik Ottobeuren befinden sich aktuell keine Patienten mit einer Corona-Infektion in Behandlung. Am Klinikstandort Mindelheim werden aktuell vier Patientinnen und Patienten mit Corona stationär behandelt, vermeldet Kliniksprecherin Kirsten Boos. "Zumeist sind die Patienten älter und bringen eine Reihe an Begleiterkrankungen mit. Kein Patient ist aktuell intensivpflichtig."

Im Unterallgäu gibt es keine Corona-Verschärfungen

Das Infektionsgeschehen bewege sich im normalen Rahmen – ähnlich wie bei anderen Infektionserkrankungen auch. Daher ist an den Kliniken im Unterallgäu keine Verschärfung der Besuchsregelungen geplant oder angedacht.

"Selbstverständlich beobachten die Kliniken die Infektionslage und sind für den Herbst auf die zu erwartende Erkältungs- und Krankheitswelle mit Grippe- und Coronapatienten vorbereitet", so Boos. (home, mz)