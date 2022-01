Gemeinden im Unterallgäu nehmen so viel Steuern ein wie nie

Plus Kreiskämmerer Sebastian Seefried stellt in Mindelheim die Eckdaten des Haushalts für 2022 vor. Der wartet mit Superlativen auf.

Die Steuereinnahmen der Unterallgäuer Gemeinden sind 2021 auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Darüber informierte Kreiskämmerer Sebastian Seefried nun im Kreisausschuss. Der Kämmerer stellte dort die Eckdaten des diesjährigen Kreishaushalts vor und gab einen umfassenden Überblick über den Entwurf des Zahlenwerks. Schon jetzt steht fest, dass er wieder einige Superlative bietet. \u0009„2021 haben die Steuereinnahmen der Gemeinden ein neues Allzeithoch erreicht“, sagte der Kämmerer. Die Einnahmen aus Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer stiegen um 9,9 Prozent auf 210,5 Millionen Euro, das ist der stärkste Anstieg seit 2017. Noch nicht eingerechnet sind hier Ausgleichszahlungen, die betroffene Gemeinden aufgrund der Corona-Pandemie für geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer erhalten. Bezieht man diese mit ein, fallen die Einnahmen der Kommunen laut Seefried noch höher aus. Er hofft, „dass das die Haushalts-Diskussion ein wenig entspannen möge“. 2020 lagen die Steuereinnahmen inklusive Ausgleichszahlungen bei 191,6 Millionen Euro.