Am 19. März ist Josefstag: Doch was steckt eigentlich dahinter?

Auch wenn der „Josefatag“, wie er im Unterallgäu heißt, ein ganz normaler Tag geworden ist, so hat er doch noch ein wenig von seiner historischen Bedeutung bewahrt.

Wer Josef oder Josefa heißt, kann am 19. März seinen Namenstag feiern. Es sind auch in unserer Region noch relativ viele Namensträger, die es voller Stolz tun. Auch wenn der „Josefatag“, wie er im Unterallgäu heißt, im Gegensatz zu früher ein ganz normaler Tag geworden ist, so hat er doch noch ein wenig von seiner historischen Bedeutung bewahrt. Der Josefstag war nämlich einst ein markanter staatlicher und kirchlicher Feiertag - und fast „all Haus“ konnte man einem Josef oder einer Josefa gratulieren. Nicht umsonst erfreuen sich deshalb auch heute noch die Josefi-Konzerte oder Josefi-Bockbierfeste um den 19. März herum großer Beliebtheit.

Ein Verein will, dass der Josefstag wieder Feiertag wird

In den bayerischen Taufregistern hielt der Vorname Joseph früher den Rekord. Im Jahre 1870 wurde Josef zum Schutzheiligen der ganzen katholischen Kirche ernannt. Damit war der 19. März als Namensfest des Heiligen zu einem besonderen Tag geworden und viele Kinder wurden entsprechend getauft. Allerdings wurde er im Jahre 1921 als offizieller Feiertag in Bayern abgeschafft. Er blieb dann noch bis 1969 als kirchlicher und arbeitsfreier Feiertag „staatlich geschützt“.

Trotz dieser „Degradierung“ gibt es auch heute noch viele – meist ältere - Josef-Namensträger, die ihren Namenstag bewusst feiern und sich auch über zahlreiche Glückwünsche der Verbundenheit freuen können. So gibt es seit Jahren am Josefstag eine Josefsfeier mit einem Gottesdienst und dem Allgäuer Bauernchor in Günz unter der Schirmherrschaft von Ex-Landwirtschaftsminister Josef Miller. Selbstbewusst treffen sich auch jedes Frühjahr hunderte von Mitgliedern des Königlich-Bayerischen Josefvereins in Aichach zum Josefstreffen. Hauptziel dieses Vereins ist die Wiedereinführung des Josefstages als Feiertag in Bayern.

Der heilige Josef ist Patron der Erzieher

Der heilige Josef ist Schutzherr vieler Pfarrkirchen, Stifte, Klöster, Apotheken oder Kapellen. In Tirol wurde er zum Landespatron erwählt. Manche Ordensgemeinschaften, wie zum Beispiel die Sankt-Josefskongregation Ursberg, Bruderschaften und Vereine tragen seinen Namen. Im Frömmigkeitsleben der Katholiken ist Josef der Patron für einen guten Tod und als Pflegevater Jesu der Patron der Erzieher. Er gilt als Schutzheiliger der Zimmerer, Schreiner, Wagner und Holzfäller.

Besonders in Bayern waren die Namen Josef und Josefa sehr beliebt. Es gab früher kaum eine Familie ohne mindestens einen Josef oder eine Josefa in ihren Reihen. Der spaßige Spruch „Hans und Sepp heißt jeder Depp“, kam nicht von ungefähr. Der aus dem Hebräischen stammende Name wandelte sich in Bayern bei den Männern zum Sepp, Bepp, Seppi, Seff, Seppl oder Jodl. Die weiblichen Gegenstücke von Josefa und Josefine sind Peppi und Finni. In unserer Zeit sind die alten Vornamen Josef und Josefa allerdings relativ selten geworden.