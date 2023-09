Im Unterallgäu fallen Züge aus

Schlechte Nachricht für Bahnreisende: Einige Züge zwischen Kempten und Augsburg müssen ausfallen. Wie die Deutsche Bahn das begründet.

Voraussichtlich bis Oktober müssen Bahnreisende im Unterallgäu mit Einschränkungen leben. Es gibt Probleme ab Kempten. Dort entfallen einige Züge in Richtung Augsburg und Hergatz. Die Bahn fordert Kunden auf, sich vor der Fahrt über die Verbindungen zu informieren. Der Fahrgastverband Pro Bahn spricht von einer „unangenehmen Situation“ für Reisende.

Die Bahn nennt Gründe, warum es zu den Zugausfällen kommt. Es gebe Lieferengpässe und einen hohen Krankenstand in der Werkstatt in Kempten. Die Fahrzeugsituation sei deshalb angespannt. „Wir können verstehen, dass Fahrgäste sauer sind“, sagt Dirk Kipper-Gobain aus Weitnau. Er ist Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn und für Südschwaben und das Allgäu zuständig. Bahngäste müssten wieder vier Wochen lang mit Einschränkungen rechnen. Die Bahn hat nämlich angekündigt, dass die Situation bis voraussichtlich 8. Oktober so bleibt. (mz)