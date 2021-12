Unterallgäu

11:53 Uhr

Kreuzfahrtluxus aus dem Unterallgäu

Plus Die Unterallgäuer Firma VHB baut große Teile der Inneneinrichtung des weltweit größten Freizeitschiffes.

Von Thomas Schwarz

Schiffbau und Allgäu – irgendwie passt das nicht zusammen. Dennoch gibt es ein heimisches Unternehmen, das sich auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert hat: die Vereinigten Holzbetriebe (VHB) mit Hauptsitz im Unterallgäuer Woringen und einem weiteren Produktionsstandort in Memmingen. Egal ob AIDA, Disney oder Silversea Cruises: In vielen der namhaften Kreuzfahrtschiffe steckt ein ordentlicher Arbeitsanteil aus dem Allgäu. Quasi schlüsselfertig betreut die VHB die Großprojekte. Jüngstes Beispiel ist die „Global Dream“. Mit 342 Metern Länge, 46 Metern Breite und 2500 Kabinen für die maximal 9500 Passagiere plus 2500 Crew-Mitgliedern ist es das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Es wird derzeit an der Ostsee in der Wismarer MV-Werft gebaut. Immer vor Ort: Mitarbeiter von VHB.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen