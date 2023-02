Läuft beim Flexibus im Unterallgäu alles rund?

Der Flexibus hat sich teils gut entwickelt, bleibt teils aber hinter den Erwartungen zurück. Die Grünen wollen das Angebot deshalb verbessern – und ecken damit an.

Wie so oft ist es eine Frage der Perspektive: Aus Sicht der Verwaltung läuft beim Flexibus im Großen und Ganzen alles rund. Die Kreis-Grünen wiederum sehen das ein bisschen anders. Sie sprachen sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung dafür aus, über Verbesserungsmöglichkeiten nachzudenken – und eckten damit bei manchen Kollegen an.

Dazu könnte auch beigetragen haben, dass die Grünen ihre Sicht der Dinge schon vor der Sitzung in einer Pressemitteilung öffentlich gemacht haben. Wie Landrat Alex Eder in der Sitzung durchklingen ließ, hätte er es lieber gesehen, wenn die Grünen ihren Vorschlag erst dort geäußert hätten. Ursprung des Zwists ist, dass in den Flexibus-Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen sowie Babenhausen-Boos wesentlich weniger Fahrgäste den Flexibus nutzen als ursprünglich prognostiziert.

Im Flexibus-Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen fuhren nur halb so viele Fahrgäste mit wie erwartet

Im Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen nutzten im vergangenen Jahr rund 3060 Fahrgäste den Flexibus, das ist nur etwa die Hälfte der ursprünglichen Schätzung. Im Knoten Babenhausen-Boos sieht es noch ein wenig schlechter aus: Hier fuhren 2022 rund 3700 Personen mit dem Flexibus. Das entspricht etwa 40 Prozent der anfänglichen Vorhersage. Dadurch ist der Flexibus KG ein Defizit entstanden, dass diese eigenen Angaben zufolge nicht selbst aufbringen kann. Sie hatte deshalb darum gebeten, die Zuschüsse des Landkreises nach einem neuen Modell zu berechnen, das in den Knoten Türkheim-Ettringen sowie Ottobeuren-Markt Rettenbach-Erkheim-Sontheim bereits angewendet wird.

Durch den sogenannten, letztlich mehrheitlich beschlossenen Anpassungsdivisor erhält die Flexibus KG bis zum Erreichen der prognostizierten Fahrgastzahlen einen höheren Zuschuss als bisher. Ist diese Schwelle erreicht, sinkt der Zuschuss dagegen. Weil der Zuschuss auch im Bereich niedriger Fahrgastzahlen die Fixkosten des Verkehrsunternehmens nicht deckt, besteht nach Ansicht der Verwaltung weiterhin ein Anreiz, zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen. Insgesamt werde das Model den tatsächlichen Aufwendungen in beide Richtungen deutlich gerechter und sichere so einen dauerhaften Betrieb, führte Helmut Höld aus, der am Landratsamt für den ÖPNV zuständig ist. Die Fahrpreise für die Kundinnen und Kunden ändern sich nicht. "Wir erhöhen nicht einfach nur den Zuschuss, wir verändern das System", betonte Landrat Eder.

Die Flexibus-Statistik für das Jahr 2022 im Unterallgäu 1 / 7 Zurück Vorwärts Knoten Türkheim-Ettringen: 4531 Fahrgäste

Knoten Bad Wörishofen: 12.207 Fahrgäste

Knoten Mindelheim: 9043 Fahrgäste

Knoten Pfaffenhausen-Kirchheim: 3057 Fahrgäste

Knoten Babenhausen-Boos: 3705 Fahrgäste

Knoten Ottobeuren-Erkheim: 4114 Fahrgäste

Fahrgäste gesamt: 42.976 Fahrgäste (Vorjahr: 21.353)

Gleichwohl regten die Grünen mit Blick auf die geringe Zahl der Fahrgäste in einigen Knoten an, kritisch zu hinterfragen, warum das so ist. "Uns geht's nicht darum, nur Kritik zu üben", betonte Fraktionssprecher Daniel Pflügl in der Sitzung. Es stelle sich jedoch die Frage: "Was können wir besser machen?" Dass es Verbesserungspotenzial gebe, hätten nicht zuletzt die Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern gezeigt, die sich infolge der Pressemitteilung bei ihm gemeldet hätten.

Grünen-Kreisrat Helmut Scharpf findet den Flexibus zu unflexibel

Auf Nachfrage dieser Redaktion nannte Pflügl einige Beispiele: Ein Bürger wollte mit dem Flexibus morgens von Türkheim nach Türkheim Bahnhof zum Zug. Die Fahrt buchte er per App, was auch problemlos klappte. An der Haltestelle wartete er dann jedoch vergeblich. Denn der Flexibus fährt so früh am Morgen noch gar nicht – was bei der Buchung aber nicht erkennbar war. Ein anderer bemerkte, dass die auf der Flexibus-Homepage und diversen Mobilitätsportalen genannten Betriebszeiten nicht mit den tatsächlichen übereinstimmten. Inzwischen, so Helmut Höld, sei dieses Ärgernis aber behoben. Ebenfalls für Unmut sorgt, dass im Nachbarlandkreis Günzburg andere Betriebszeiten gelten als im Unterallgäu. Dadurch kann es passieren, dass man sich morgens in Günzburg in den Flexibus setzt und dann an der Landkreisgrenze strandet, weil dort der Anschluss-Bus noch nicht oder abends nicht mehr fährt.

Ein weiterer Bürger ärgerte sich darüber, dass bei der Buchung seiner Fahrt nur der Hinweis erschien, diese sei nicht verfügbar. Offenbar war der Flexibus gerade am anderen Ende des Knotens unterwegs. Eine Auskunft darüber erhielt der potenzielle Fahrgast aber nicht – und auch nicht darüber, wann der Bus ihn doch noch befördern könnte. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als die Buchung immer wieder neu zu starten und zu hoffen, dass er irgendwann doch noch Glück hat. Das sei umständlich und nicht verlässlich, kritisierten Daniel Pflügl und sein Parteikollege Helmut Scharpf in der Sitzung.

"Der Flexibus ist kein Taxi und kein Autoersatz", wandte darauf Landrat Alex Eder ein. "Das ist ein System für diejenigen, die nicht anders können." Der Ehrgeiz könnte schon größer sein, auch die zu erreichen, die über ein Auto verfügen, findet dagegen Helmut Scharpf. Er regte an, die Technik zu verbessern und kritisierte, dass ausgerechnet der Flexibus aktuell zu unflexibel sei. "Wir müssen mit dem Flexibus nicht alle Mobilitätsprobleme lösen", räumte Pflügl ein, "aber vielleicht das eine oder andere."

Knapp 118 Flexibus-Fahrgäste pro Tag sind aus Sicht der Grünen zu wenig

Im vergangenen Jahr haben laut Helmut Höld fast 43.000 Fahrgäste den Flexibus genutzt und damit mehr als doppelt so viele wie 2021. Besonders gut kam das Angebot in den Städten Bad Wörishofen und Mindelheim an. In den ländlichen Gebieten sei es dagegen schwieriger, Fahrgäste zu generieren. Doch während Höld findet, dass sich die Gesamtzahl der Fahrgäste "durchaus sehen lassen" kann, sind durchschnittlich knapp 118 Fahrgäste pro Tag aus Sicht der Grünen zu wenig.

Christian Fröhlich (ödp/BfU) ärgerte diese Kritik erkennbar. Prognosen seien immer ein Blick in die Glaskugel, sagte er und gab zu bedenken, dass der Flexibus ein Angebot sei, das für den Landkreis umso teurer werde, je mehr Leute es nutzen. "Was soll das denn jetzt heißen?", hakte daraufhin Pflügl nicht weniger verärgert nach. "Wir machen das Angebot so, dass es keiner mehr nutzt, oder wie?" "Wir wollen, dass mehr Leute fahren und das ist es uns auch wert, versuchte Landrat Eder die Wogen zu glätten. Der Landkreis sei durchaus offen für Ideen, wie man den Flexibus attraktiver machen könnte.

Diesen hat der Landkreis im vergangenen Jahr mit rund 113.300 Euro bezuschusst, die beteiligten Kommunen zahlten 93.500 Euro und der Freistaat rund 202.700 Euro. Mit dem Geld wird das Defizit ausgeglichen, das den Busunternehmen bei jeder Fahrt entsteht. Wird das Flexibus-Angebot, das es bisher in 38 Gemeinden gibt, wie geplant weiter ausgebaut, muss der Landkreis ab 2026 mit Kosten von 250.000 bis 300.000 Euro pro Jahr rechnen. Noch in diesem Jahr sollen die Knoten Bad Grönenbach-Illerwinkel und Markt Wald-Tussenhausen in Betrieb gehen – wenn die jeweiligen Gemeinden zustimmen. In Benningen, Lachen, Wolfertschwenden, Kronburg und Legau ist das der Fall, in Bad Grönenbach, Lautrach und Woringen stehen die Beschlüsse noch aus. Tussenhausen möchte den Flexibus ebenfalls, in Markt Wald soll die Entscheidung am 7. März fallen. Rammingen hat eine Beteiligung vor Kurzem erneut abgelehnt.