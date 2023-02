Grüne verlangen Verbesserungen beim Flexibus

Den Flexibus nutzen weniger Fahrgäste als erwartet. Statt nur den Zuschuss des Landkreises zu erhöhen, wollen die Grünen den Ursachen dafür auf den Grund gehen.

Weil weniger Fahrgäste den Flexibus nutzen als ursprünglich prognostiziert, hat die Flexibus KG beim Landkreis einen finanziellen Ausgleich beantragt. Dieser ist Thema der nächsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Nahverkehr, die am Montag, 13. Februar, ab 14 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes in Mindelheim stattfindet. In einer Pressemitteilung spricht sich die Kreistagsfraktion der Grünen bereits im Vorfeld dafür aus, das Angebot zu verbessern.

Die Grünen hätten die Einführung des Flexibusses mitgetragen, teilt Fraktionssprecher Daniel Pflügl in dem Schreiben mit. „Allerdings haben wir von Anfang an gesagt, dass das Projekt begleitet und verbessert werden muss, um eine breitere Zielgruppe, insbesondere Pendlerinnen und Pendler aber auch junge Menschen anzusprechen.“ Es sei klar, dass ÖPNV wohl nie kostendeckend gestaltet werden könne, so Pflügl. Im Falle des Flexibusses, den es inzwischen fast im ganzen Landkreis gibt. müsse jedoch hinterfragt werden, ob das Angebot laufe, oder ob man es verbessern könne. Denn aktuell scheine es in einigen Gebieten „leider nur halb so gut zu laufen, wie ursprünglich durch den späteren Betreiber vorhergesagt“.

Den Flexibus-Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen nutzen nur halb so viele Fahrgäste wie erwartet

Konkret geht es dieses Mal um den Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen. Dort nutzen den Flexibus nur etwa halb so viele Menschen wie erwartet. Auch in den Knoten Türkheim-Ettringen und Ottobeuren-Sontheim lagen die tatsächlichen Fahrgastzahlen weit unter den Prognosen. Bereits im Herbst hatte der Betreiber den Landkreis deshalb gebeten, ihm für diese beiden Knoten einen höheren Zuschuss zu gewähren. Im Nachbarlandkreis musste der Knoten Krumbach aus den gleichen Gründen ebenfalls stärker bezuschusst werden als ursprünglich geplant.

Nur mehr Geld zu geben und ansonsten so weiterzumachen wie bisher, komme für seine Fraktion aber "ziemlich sicher" nicht infrage, so Pflügl. Stattdessen könne man sich die Frage stellen, worin die Ursachen für die fehlende Akzeptanz des Flexibusses liegen und wie das geändert werden könnte. Die Grünen wollen deshalb wissen, wie viele Menschen den Flexibus nutzen und wie hoch die tatsächlichen Kosten für das Angebot sind. Außerdem solle das Nutzerverhalten unter die Lupe genommen werden, um auf dieser Grundlage das Angebot verbessern zu können. „Wir müssen auch darüber sprechen, wie es ganz grundsätzlich um die Zukunft des Projekts bestellt ist, falls die Förderungen durch den Freistaat nicht verlängert werden sollten“, meinen die Kreistagsgrünen. (mz, baus)