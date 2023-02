Personalkosten des Landkreises steigen weiter

Der Landkreis gibt heuer zwar erneut mehr für sein Personal aus, aber immer noch deutlich weniger als andere schwäbische Landkreise.

Die Personalkosten des Landkreises Unterallgäu steigen auch in diesem Jahr erneut an. Wie Personalleiterin Ingrid Arnold in der Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales erläuterte, rechnet sie mit Mehrkosten von rund 1,98 Millionen Euro. Als Gründe nannte sie unter anderem Tarifsteigerungen, die allein schon Mehrkosten in Höhe von 739.000 Euro verursachen. Daneben machen sich Neueinstellungen finanziell bemerkbar.

So benötigen etwa die Ausländerbehörde und das Sozialamt mehr Personal, weil durch den Ukraine-Krieg die Zahl der Geflüchteten und damit derjenigen, die Anspruch auf Leistungen haben, stark gestiegen ist. Und auch im Jugendamt muss der Landkreis laut Arnold das Personal aufstocken, um den wachsenden gesetzlichen Vorgaben und dem zunehmenden Hilfebedarf gerecht zu werden.

Das Unterallgäu hat die zweitniedrigsten Personalkosten in Schwaben

Insgesamt wird der Landreis in diesem Jahr rund 25,83 Millionen Euro für sein Personal ausgeben. Damit liegt er aber immer noch weit unter dem Durchschnitt in Bayern und in Schwaben. Gemessen an seiner Einwohnerzahl lagen die Personalkosten des Landkreises 2021 mehr als 20 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Schwabenweit hat das Unterallgäu die zweitniedrigsten Personalkosten: Der Landkreis hat 2021, im aktuellsten verfügbaren Vergleichsjahr, pro Einwohner 151,81 Euro für sein Personal ausgegeben. Unterboten wurde er nur vom Landkreis Aichach-Friedberg mit 149,12 Euro je Einwohner. Spitzenreiter ist der Landkreis Günzburg mit 203,45 Euro.