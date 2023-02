Wahre Experten geben Tipps: So kommen Sie gut durch den Faschingsendspurt

Der Fasching steuert auf seinen Höhepunkt zu. Kater, Augenringe, Bonbon-Ausbeute: Unterallgäuer Vereine geben Tipps, wie man am besten durch die tollen Tage kommt.

Vom Gumpigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag ist im Unterallgäu für Närrinnen und Narren allerhand geboten. Die Frage ist nur, wie man am besten durch all die Bälle und Umzüge kommt. Die Antwort kennen als wahre Experten auf diesem Gebiet die hiesigen Faschingsvereine. Hier sind Ihre Tipps:

Welchen Anfängerfehler sollte man im Fasching niemals machen?

"Ein böser und kostspieliger Fehler ist es, wenn man den Schlachtruf einer Garde nicht richtig anstimmt", erklärt Florian Obermair, Präsident der Narrwangia aus Dirlewang. Noch schlimmer: Wenn man den Schlachtruf einer ganz anderen Garde anstimmt.

Was können Zuschauer und Zuschauerinnen beim Umzug tun, um möglichst viele Bonbons zu ergattern? Oder anders gefragt: Wie erwirbt man sich die Gunst der Bonbon-Wurf-Hoheiten, also des Prinzenpaars?

Die Mindelonia hat die Frage in ihrer WhatsApp-Gruppe diskutiert und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: Wer sich den Umzug vor Ort ansieht, erhöht seine Chance, Bonbons abzugreifen, um satte 100 Prozent. Auch die Mühe, sich selbst zu verkleiden, anstatt "in zivil" am Straßenrand zu stehen, kann mit Süßigkeiten belohnt werden. Ausgelassenes Tanzen und Rufen sind ebenfalls dazu angetan, die Aufmerksamkeit des Prinzenpaars auf sich zu lenken und so den Bonbonregen zu verstärken. Aber Obacht: Wer vermeiden will, dass das Bonbon zum Wurfgeschoss wird, sollte unbedingt auf den Schlachtruf der jeweils gerade vorbeiziehenden Garde zurückgreifen (siehe oben!) und nicht auf den anderer Gesellschaften. Im Fall der Mindelonia lautet er übrigens: "Eviva Mindelonia!"

Wie hält man sich beim Umzug als Teilnehmer oder Teilnehmerin am besten warm? Und wie gelingt das frierenden Zuschauerinnen und Zuschauern?

Die Gardemädels der Kirchheimer Schlossfunken haben ihren Umzug schon hinter sich und haben sich mit Thermostrumpfhosen unter den normalen Strumpfhosen warm gehalten. Sohlenwärmer, Stulpen und ein warmer Rollkragenpullover unter dem Kostüm wärmen ebenfalls und sorgen dafür, dass den Mädels das Lächeln auf den Lippen nicht gefriert. Den Besucherinnen und Besuchern raten sie zu warmer Unterwäsche, Sohlenwärmern, Mütze, Schal – und vielleicht ein bisschen Alkohol, um sich zumindest kurzfristig zu wärmen.

Wie wird man nach durchfeierten Nächten den Kater schnellstmöglich wieder los?

Der Gardemajorin der Faschingsgesellschaft Breitenbrunn, Irena Huber, könnte man unterstellen, dass sie versucht, dem Kater davonzulaufen. Hat sich bei ihr ein Kater eingenistet, geht sie nämlich immer eine Runde joggen. "Frische Luft und so ;-)", schreibt sie.

Faschingstipp Faschingstipps Gardemajorin Irena Huber der Faschingsgesellschaft Breitenbrunn Foto: Fg Breitenbrunn

Weil dafür im Fasching aber meistens die Zeit fehlt, sei es empfehlenswert, den Pegel stabil zu halten und gegenzukontern, also den Kater mit einem Konterbier oder einem anderen alkoholischen Getränk noch ein bisschen hinauszuzögern. Vermeiden lässt sich der Kater damit aber nicht. Wer keine Lust auf Brummschädel, Übelkeit und Co. hat, sollte deshalb vielleicht Irena Hubers Tipp beherzigen, beim Feiern auch das Essen nicht zu vergessen - und vielleicht auch mal ein Wasser oder etwas anderes Alkoholfreies zu trinken.

Wie kaschiert man Augenringe und Müdigkeit nach mehreren durchtanzten Nächten am besten?

"Im Fasching kann’s ja schon mal passieren, dass man gar nicht oder nur sehr wenig schläft. Was dann gegen Augenringe hilft? Ich würde sagen Augen zu und durch", lautet der Tipp von Teresa Schmid, Gardemajorin der Zaisonarria, und ihren Mädels. Sie profitieren bei den Auftritten von ihrem Garde-Make-Up. "Das deckt alles ab."

Teresa Schmid Teresa Schmid (Gardemajorin der Zaisonarria aus Zaisertshofen) Foto: Zaisonarria

Als wirkungsvoll haben sich laut Teresa Schmid auch Eiswürfel erwiesen: Sie machen wach und lindern Augenringe. Auch auf Augenroller und Augenpads greifen die Profis gelegentlich zurück und – wenn's gar nicht anders geht – auch mal auf ein bisschen Schlaf.

Wie tankt man bis zum nächsten Ball möglichst schnell neue Energie?

Viel Zeit, um neue Energie zu tanken, bleibt während der fünften Jahreszeit aus Sicht der Geltelonia nicht. "Unsere Wochenenden sind meist ausgebucht mit Auftritten und Umzügen", schreibt sie. Und zwischen den Wochenenden bleibt auch wenig Zeit zur Erholung, denn da müssen die aktiven Mitglieder ihren beruflichen Verpflichtungen nachgehen. "Allerdings hat man als Faschingsbegeisterte/r auch nicht wirklich das Bedürfnis danach, zwischen den Wochenenden neue Energie tanken zu müssen", findet die Garde. "Der Fasching ist meist nicht sehr lang und früh genug wieder vorbei. Zeit, um Energie zu tanken, bleibt nach dem Fasching, genug!"