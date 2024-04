Unterallgäu

Was sagt die Müllbilanz über die Unterallgäuer aus?

Plus Ein Blick darauf, was die Unterallgäuer und Unterallgäuer im vergangenen Jahr so alles weggeworfen haben – oder eben auch nicht – kann sehr aufschlussreich sein.

Von Sandra Baumberger

Manch einer mag glauben, dass eine Abfallwirtschaftsbilanz eine ziemlich dröge Angelegenheit ist – und verkennt dabei völlig, wie aufschlussreich sie sein kann. Denn das, was die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer im vergangenen Jahr so alles entsorgt haben – oder eben auch nicht – sagt doch einiges aus.

Zum Beispiel könnte man in die trockenen Zahlen hineininterpretieren, dass es im Landkreis im vergangenen Jahr modisch wieder aufwärtsgegangen ist. Jedenfalls misteten die Bürgerinnen und Bürger nach einem massiven Einbruch 2022 ihre Kleiderschränke wieder ordentlich aus und füllten die Container des Landkreises mit 473 Tonnen Altkleidern. Das sind 106 Tonnen oder fast 29 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

