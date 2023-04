Unterallgäu

06:00 Uhr

Wie geht es dem Osterhasen im Unterallgäu?

Plus In diesen Tagen ist der Osterhase mächtig im Stress. Alle Kinder wollen schließlich mit bunten Eiern versorgt werden. Wie aber geht es den nahen Verwandten, den Feldhasen?

Von Johann Stoll

Der Legende nach versteckt "Meister Lampe" an Ostern die bunten Eier. Noch. Schwindende Lebensräume, Mangel an Kräutern und zunehmender Verkehr machen dem Feldhasen zu schaffen, wie der Bund Naturschutz berichtet. Genaue Zahlen, wie viele Feldhasen im Unterallgäu leben, liegen allerdings nicht vor. Bayernweit waren es 2020 noch rund 48.300, in Schwaben 4870. Vor zwölf Jahren gab es in Bayern noch 75.600 Feldhasen.

Der Feldhase steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten

Der Feldhase fühlte sich eigentlich mal wohl in der Agrarlandschaft. Heute ist er wie viele andere Arten der Feldflur ein seltener Anblick geworden und steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Er braucht artenreiche Kräuternahrung sowie Verstecke vor Fressfeinden und für die Jungenaufzucht.

