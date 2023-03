Der SVS Türkheim hat den Klassenerhalt in der Regionalliga sicher

Diese lange Fahrt hat sich gelohnt: Die Volleyballer des SVS Türkheim gewinnen ihr letztes Saisonspiel in Mömlingen. Dank einer unerwarteten Aufschlagserie.

Sie machten ihre Hausaufgaben, auch wenn es eigentlich nicht mehr nötig gewesen wäre: Die Volleyballer des SVS Türkheim gewannen ihr letztes Saisonspiel beim TV Mömlingen mit 3:1 und sicherten sich damit den Klassenerhalt in der Regionalliga. Der war allerdings schon am Vorabend fix.

Denn bereits am Samstagabend war klar, dass die Türkheimer auch im kommenden Jahr in der Regionalliga Süd-Ost antreten werden. Denn überraschenderweise besiegte Tabellenschlusslicht TV Bad Windsheim den TSV Grafing II und sorgte dafür, dass die Türkheimer - egal, wie das Spiel in Mömlingen endet - nicht mehr in die Abstiegszone rutschen kann.

Etwas müde, aber gut gelaunt kommt Türkheim an

Mit dieser Erleichterung machte sich die Mannschaft um Spielertrainer Robert Frey auf nach Mömlingen zum letzten Saisonspiel. Gut gelaunt und etwas müde von der 380 Kilometer langen Autofahrt erreichte man die Sporthalle, in der knapp 250 Zuschauer den Klassenerhalt bei einem Mömlinger Sieg feiern wollten. Um genau das zu verhindern, stimmte Trainer Frey seine Mannen auf das Spiel ein: "Wir sind sicher nicht 380 Kilometer gefahren, um uns vor diesen vielen Zuschauern die Blöße zu geben." Er forderte Mut, Spaß am Spiel, Kampfgeist und Siegeswillen. Dabei war ihm bewusst, dass es nicht einfach werden würde, denn Mömlingen war seit neun Spielen ungeschlagen.

Der SVS begann wie gewohnt mit Johannes Ackermann im Zuspiel und Kapitän Fabian Scherer auf der Diagonalposition. Im Außenangriff fand sich Julian Birkholz und der junge David Pfeiffer wieder. Den krankheitsbedingte Ausfall von Sebastian Schorer kompensierte Julian Schiedel, der zusammen mit Tobias Meine das Mittelblockerduo bildete. Libero war erneut Michael Höbel.

Die Fans in Mömlingen peitschen ihr Team nach vorn

Vom lautstarken Publikum angefeuert, starteten die Hausherren druckvoll und konnten den Türkheimer Block immer wieder durchbrechen, so ging Satz eins mit 25:22 an Mömlingen. Wieder waren es die Ruhe und das Vertrauen auf das eigene Können, welches die Türkheimer zum Ende der Saison für sich gewinnen konnten, denn im zweiten Satz starteten die Wertachmärkter gleich mit einem Vier-Punkte-Vorsprung, den sie bis zum Satzende größtenteils halten konnten (25:23).

Nun merkte man den Mömlingern die Unerfahrenheit und die Nervosität an, was von den Türkheimern sofort ausgenutzt wurde. Druckvolle Aufschläge, starke Angriffe und noch bessere Block- und Abwehrarbeit waren ausschlaggebend für einen ungefährdeten 25:16-Satzgewinn.

Der SVS Türkheim lässt es im vierten Satz schleifen

Wie so oft in dieser Saison ließen es die Türkheimer dann aber wieder schleifen. Unkonzentriertheit und etwas Übermut brachte die Mömlinger im vierten Satz wieder ins Spiel. Beim Spielstand von 24:19 für Mömlingen setzte der gegnerische Zuspieler dann jedoch seinen Aufschlag ins Netz. Auf Türkheimer Seite kam Kapitän Fabian Scherer zum Aufschlag, der Verlauf des Spiels ziemlich viele Aufschlagsfehler produzierte. Außenangreifer Julian Birkholz: "Ich hatte mit dem vierten Satz schon abgeschlossen, den die Aufschlagsstärke von Fabi lässt zu Wünschen übrig." Doch ausgerechnet Scherer gelangen fünf Aufschläge am Stück und dank des großen Einsatzes des gesamten Teams endete der Satz denkbar knapp mit 28:26 für den SVS Türkheim. Damit hätten die Türkheimer den Klassenerhalt auch aus eigener Kraft geschafft. (svs)