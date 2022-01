Er war Mitbegründer des Türkheimer Bio-Marktes

Plus Nachruf: Felix Bartholl aus Waal ist gestorben. Er war als Bio-Käser und Vermarkter von Bio-Produkten bekannt.

Der ehemalige Waaler Gemeinderat und Käsereibesitzer Felix Bartholl ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Durch sein politisches Engagement und seine biologische Käseproduktion war er weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.