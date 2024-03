Kälte und Regen: Osterbrunnenfest in Bad Wörishofen deshalb nur im kleinen Rahmen

Die Wetteraussichten für Sonntag zwingen die Stadt Bad Wörishofen zum Handeln. Das Osterbrunnenfest fällt kleiner aus. Der verkaufsoffene Sonntag bleibt.

Das Osterbrunnenfest in Bad Wörishofen am Sonntag, 24. März, fällt kleiner aus als geplant. Der Grund dafür sind die Wetterprognosen mit Kälte und Niederschlägen. Der verkaufsoffene Sonntag der Einzelhändler findet aber statt.

Am Sonntag, 24. März, wird das jährliche Osterbrunnenfest nicht wie gewohnt am Luitpold-Leusser-Brunnen vor dem Kurhaus stattfinden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Geplant war, dass die Stadtkapelle Bad Wörishofen und der Musikverein Stockheim abwechselnd an einigen der geschmückten Osterbrunnen in der Innenstadt ein 20-minütiges Standkonzert geben. "Aufgrund der vorhergesagten schlechten Wetteraussichten wird das Fest nicht wie geplant durchgeführt", heißt es in der Mitteilung.

Das Osterbrunnenfest in Bad Wörishofen 2024 findet im Kurtheater statt

Trotzdem wolle man die Arbeit der Helferinnen und Helfer bei der Gestaltung der 13 Osterbrunnen in der Innenstadt würdigen. Das Osterbrunnenfest findet deshalb am Sonntag im kleinen Rahmen um 14 Uhr im Kurtheater statt. Die musikalische Eröffnung übernimmt der Musikverein Stockheim, gefolgt von einer Danksagung von Bürgermeister Stefan Welzel. Die geplanten Standkonzerte an den Osterbrunnen entfallen.

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Wörishofen am 24. März von 12 bis 17 Uhr

Besucher, die am kleinen Osterbrunnenfest im Kurtheater teilnehmen, haben im Anschluss die Möglichkeit, im Kurhaus den internationalen Ostereiermarkt bis 18 Uhr zu besuchen. Zahlreiche Aussteller präsentieren eine große österliche Warenpalette. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Einzelhandel in der Innenstadt bietet zudem einen verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr an. (mhe, mz)

