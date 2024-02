Behälter für Hundekot-Tütchen demoliert: Zeugen gesucht

Bei Weidergeltingen haben Unbekannte einen Behälter für Hundekot-Tütchen aus dem Funrament gerissen. Die Gemeinde sucht nun Zeugen.

Am Ortseingang von Wiedergeltingen wurde ein Behälter für Hundekot-Tütchen von Unbekannten aus dem Fundament gerissen und beschädigt. Über diese "sinnlose Zerstörungwut" ärgert sich nicht nur Bürgermeister Norbert Führer. Er hofft jetzt auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, um den unbekannten Tätern auf die Spur zu kommen. Sachdienliche Hinweise an die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 08241/90363 oder an die Polizei Bad Wörishofen unter 08247/96800. (mz)