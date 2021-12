Wiedergeltingen

vor 29 Min.

Brotzeit, Zeitung und Herzlichkeit gibt's im Dorfladen in Wiedergeltingen zum Mitnehmen

Plus Ende des Jahres schließt der Dorfladen in Wiedergeltingen. Geht es nach der Eigentümerin, übernimmt eine Nachfolgerin oder Nachfolger. Doch ob das in Zeiten sterbender Tante-Emma-Läden klappt?

Von Regine Pätz

Es gibt sie noch, diese Anlaufstellen, die den Menschen im Dorf nicht nur mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, sondern auch mit offenen Ohren und einer großen Portion Herz und Tüchtigkeit zur Seite stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen