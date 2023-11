Das Wiedergeltinger Dorfgemeinschaftshaus wird kommen

Plus Bei Bürgerversammlung gibt es hoffnungsvolle Nachrichten zu verkünden. Die anwesenden Bürger zeigen sich zufrieden – bis auf einen. Der lässt mächtig Dampf ab.

Einen umfangreichen Überblick über die Entwicklung Wiedergeltingens bot die Bürgerversammlung. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach dem Dorfgemeinschaftshaus.

Mit den Vertretern des Planungsbüros Daurer und Hasse waren bei der Bürgerversammlung Fachleute anwesend, die den anwesenden Bürgern die vielleicht wichtigste Nachricht des Abends überbrachten: Das Dorfgemeinschaftshaus wird kommen. Das zumindest konnte Wilhelm Daurer den Zuhörern bestätigen. Die Frage wäre nur, wann.