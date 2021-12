Neuer Schock beim alten Kindergarten in Wiedergeltingen

Plus Fast eine Million Euro soll in das alte Gebäude investiert werden. Zuviel für den Gemeinderat. Jetzt kommt alles noch einmal auf den Prüfstand.

Vor einigen Wochen konnte der Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus seiner Bestimmung übergeben werden, festlich eingeweiht im Beisein von Sozialministerin Carolina Trautner, Bürgermeister Norbert Führer, dem Gemeinderat und geladenen Gästen. Kirchlichen Segen durch Bischof Bertram Meier gab’s obendrein.