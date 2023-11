Senioren in Wiedergeltingen werden rundrum umsorgt

Die Quartiersmanagerin Vera Stolz und die Seniorenbeauftragte Renate Lutzenberger ziehen vor dem Gemeinderat Wiedergeltingen Bilanz

Quartiersmanagerin Vera Stolz und die Seniorenbeauftragte Renate Lutzenberger konnten dem Wiedergeltinger Gemeinderätinnen und Gemeinderäten eine positive Bilanz ihrer Arbeit präsentieren. Demnach erhalten die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde, das ist die Generation 70plus, einmal im Monat das von Renate Lutzenberger gestaltete „Seniorenblättle“ mit umfangreichen Informationen über die Angebote für ihre Generation in Wiedergeltingen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für die Senioren in Wiedergeltingen ist viel geboten

Und davon gibt es eine ganze Menge: Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen und Ausflügen, beispielsweise eine gemeinsame Fahrt in das Landestheater Schwaben, einen Vortrag zum Thema Betrugsanrufe und Einbruchsschutz der Kripo Memmingen, gemeinsame Spielenachmittage und einer Sitzgymnastik-Gruppe. Darüber hinaus gibt es auch Informationen zum gemeinsamen monatlichen Mittagstisch, der bei den Seniorinnen und Senioren sehr beliebt ist. Am gemeinsamen Mittagstisch können die Bürgerinnen und Bürger vor Ort teilnehmen, es gibt jedoch auch die Möglichkeit, sich das Essen von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern nach Hause liefern zu lassen.

Die Nachbarschaftshilfe in Wiedergeltingen wird gut angenommen

Gut angenommen wird auch die Nachbarschaftshilfe in Wiedergeltingen. Die Nachbarschaftshilfe bietet Unterstützung für Senioren, Familien und Menschen an, die aufgrund Alter, Krankheit, Behinderung oder sozialer Hintergründe Hilfe benötigen. Das Leistungsangebot beinhaltet z.B., Fahr- und Begleitdienste, Besuchsdienste oder gemeinsame Spaziergänge. Nachbarschaftshelferinnen und -Helfer sind engagierte Bürgerinnen und Bürger verschiedener Generationen, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich unterschiedliche Hilfen anbieten.

Seit kurzem findet regelmäßig eine Handysprechstunde für Seniorinnen und Senioren im Rathaus statt, die gemeinsam Vera Stolz und Peter Jürgens durchgeführt wird. Eine weitere Besonderheit ist der Wiedergeltinger Seniorenleitfaden, in dem alle wichtigen Informationen aufgeführt sind, die für die Seniorinnen und Senioren interessant sind. Hierzu gehören beispielsweise Themen rund um die Pflegeversicherung, Adressen von Ärzten und Physiotherapeuten.

Geöffnet ist das Seniorenbüro am Dienstag- und Mittwochvormittag von 08.30-13.00 Uhr. Auch außerhalb der Sprechzeiten kann ein Termin mit ihr vereinbart werden (auch für Hausbesuche). Die Mitglieder des Gemeinderates bedankten sich bei Vera Stolz und Renate Lutzenberger für das tolle Leistungsangebot, das die beiden Frauen in Wiedergeltingen vorhalten. (mz)