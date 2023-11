Wiedergeltingen

18:00 Uhr

So könnten Wiedergeltinger entlastet werden

Die Grundsteuerreform belastet die Häuslebauer und Immobilienbesitzer auch in Wiedergeltingen. Ob dies jedoch zu einer Erhöhung der Hebesätze in Wiedergeltingen führt, muss der Gemeinderat erst noch abschließend entscheiden. (Symbolbild)

Plus Werden Bürger durch die Grundsteuerreform über Gebühr belastet, könnte eine Anpassung des Hebesatzes für Entlastung sorgen. Warum der Kämmerer das empfiehlt.

Dass auch die Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) die Grundsteuerreform und deren Auswirkung auf die Bürger im Blick haben, konnten Besucher der Bürgerversammlung in Wiedergeltingen erleben. Wie berichtet zeigte VG-Kämmerer Christian Schöffel an diesem Abend in der Mehrzweckhalle auf, wie die Gemeinde durch eine Beschäftigung mit den Hebesätzen – eben jenem Instrument, das die Abgabelast in der Kommune regelt – regulierend eingreifen könnte.

So wirkt sich die Steuerreform auf Immobilienbesitzer in Wiedergeltingen aus

Anhand eines Beispieles hatte Schöffel dargelegt, wie unterschiedlich sich die Reform auf Immobilienbesitzer in Wiedergeltingen auswirken könnte. Bliebe der Hebesatz unverändert bei 310 Prozent, könnte dies für einen Einfamilienhaus-Besitzer mit viel Wohnfläche und großem Grundstück eine deutliche Mehrbelastung bedeuten, während der Besitzer einer Doppelhaushälfte mit kleinem Grundstück und weniger Wohnfläche auf dem gleichen Niveau wie vor der Reform bliebe.

