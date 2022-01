Vom Wohnzimmer direkt in den Sitzungssaal

Plus Wiedergeltingen bietet Sitzungen wahlweise auch online an. Ein Gemeinderatsmitglied profitierte zuletzt allerdings von seiner persönlichen Anwesenheit im Sitzungssaal. Türkheim setzt weiter auf Präsenzsitzungen.

Schon im April des Vorjahres hatte sich das Wiedergeltinger Gremium mit der Möglichkeit befasst, sogenannte Hybridsitzungen abzuhalten. Wenn Bürgermeister Norbert Führer zu den Gemeinderatssitzungen lädt, könnten die Räte also selbst entscheiden, ob sie ins Rathaus zur Präsenzsitzung kommen. Sie könnten sich aber auch – technisches Rüstzeug vorausgesetzt – aus dem heimischen Wohnzimmer zuschalten lassen. Natürlich unter bestimmten Bedingungen: so muss beispielsweise gewährleistet sein, dass Inhalte nicht öffentlicher Sitzungen dann nicht von Dritten mitverfolgt werden können.