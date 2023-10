Unbekannter zerschlägt Glas in Tür einer Gaststätte

Die Eingangstür einer Wiedergeltinger Gaststätte ist von einem Unbekannten beschädigt worden.

Am Samstagabend hat ein Unbekannter die Glasscheibe der Eingangstüre zu einer Gaststätte in der Mindelheimer Straße in Wiedergeltingen beschädigt. Wie genau der Schaden verursacht wurde, ließ sich bislang nicht klären, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)