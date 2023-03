Hoher Schaden beim Brand einer Garage in Zaisertshofen

Brand Garage Zaisertshofen In Zaisertshofen ist am Sonntagnachmittag eine Garage in Brand geraten. Die Besitzer waren laut Polizei durch laute Geräusche selbst auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie versuchten noch, mehrere Fahrzeuge aus der Garage zu bringen, was zum Teil auch gelang. Dabei verletzte sich der 16-jährige Sohn jedoch leicht an den Händen und atmete Rauchgas ein. Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand zwar zügig löschen und die Garage rauchfrei blasen. Trotzdem entstand ein Schaden von insgesamt rund 100.000 Euro. Den am Gebäude beziffert die Polizei auf rund 75.000 Euro und den weiteren Sachschaden auf 25.000 Euor. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. (AZ)

Foto: Thorsten Bringezu