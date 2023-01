Zaisertshofen

16:50 Uhr

In Zaisertshofen wird bei Prunk & Stunk ein umfangreiches Programm geboten

Plus Der traditionelle Schenkel-Klopfer-Ball der Zaisonarria ist eine fünfstündige Show, in der es neben komödiantischen Einlagen auch so manch bissige Seitenhiebe auf die Politik gibt.

Von Axel Schmidt

Wer zum Faschingsball „Prunk & Stunk“ nach Zaisertshofen geht, weiß was ihn erwartet: Ein langer Abend mit kurzweiligen Sketchen, die Witz und so manche Kritik zu lokalpolitischen Themen in sich vereinen. Das war auch diesmal so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

