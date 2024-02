Kurze Rangelei bei einem sonst friedlichen Faschingsumzug in Zaisertshofen

Zwischen 8000 und 10.000 Menschen haben in Zaisertshofen beim Faschingsumzug gefeiert. Auch danach blieb es - mit einer Ausnahme - friedlich.

67 Mottowagen, Fußgruppen und Faschingsgesellschaften haben am Sonntag beim Faschingsumzug in Zaisertshofen teilgenommen und so die zahlreichen Zuschauer erfreut. Die Polizei geht 8000 bis 10.000 Besucherinnen und Besuchern aus. Der rund zweieinhalb Stunden dauernde Umzug sei aus polizeilicher Sicht "absolut friedlich" verlaufen, danach wurde in der Dorfmitte und in zwei Partyzelten, welche Platz für 1300 Personen boten, bei Musik weiter gefeiert.

Ein 24-Jähriger wollte nach dem Faschingsumzug im Zelt rauchen

Am Abend fiel dem Sicherheitsdienst laut Polizei ein 24-Jähriger auf, der im Zelt rauchen wollte. Er wurde angesprochen und vom Sicherheitsdienst aus dem Zelt verwiesen. Vor dem Zelt kam es dann zu einer kurzen Rangelei zwischen dem 24-Jährigen, dessen Begleiter und Angehörigen des Sicherheitsdienstes, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde dabei niemand. Bis auf diesen Vorfall sei die Veranstaltung, die bis kurz nach Mitternacht dauerte, friedlich verlaufen. (mz)

