Sexuell belästigt: 19-Jährige entblößt ihre Brüste – Mann begrapscht sie

In der Ulmer Innenstadt kam es zu einer eher merkwürdigen Situation. Die Polizei schreibt dazu: "Denn nicht alles, was man sieht, darf man auch anfassen".

Eine 19-Jährige soll in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmer Innenstadt sexuell belästigt worden sein. Ein Mann habe ihre entblößten Brüste begrapscht.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 19-Jährige gegen 2.30 Uhr mit mehreren Partygästen eine Gaststätte verlassen. Aus der Polizei nicht bekannten Gründen habe sie vor der Kneipe ihr Oberteil hochgezogen und den Feiernden ihre entblößten Brüste präsentiert.

Das soll ein bislang unbekannter Mann wohl falsch verstanden haben. "Denn nicht alles, was man sieht, darf man auch anfassen", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der unbekannte Mann soll die, in dem Moment wahrlich offenherzige, Frau an der Brust begrapscht haben. Anschließend suchte er sein Heil in der Flucht.

Die 19-Jährige erstattete Anzeige. Von dem Mann war ihr der Vor- und Nachname bekannt. Die Polizei sucht ihn nun wegen sexueller Belästigung. Nach aktuellem Kenntnisstand der Ermittler soll Alkohol an der Situation eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. (AZ)