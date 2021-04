vor 18 Min.

22-Jähriger belästigt Anwohner: Klingelstreich in Pfuhl endet in der Klinik

In Pfuhl hat ein Mann an mehreren Haustüren geklingelt und Bewohner dabei belästigt.

Ein 22-Jähriger hat am Dienstagabend in der Bessererstraße in Pfuhl mehrere Anwohner durch Klingeln an der Haustür belästigt. Am Ende brachte die Polizei den Mann in eine Klinik. Demnach stand der 22-Jährige letztlich vor der Wohnungstür eines 71-Jährigen, konnte ihm jedoch nicht verständlich machen, was er von ihm wollte. Die alarmierte Polizeistreife traf den Mann an und kontrollierte ihn. Der Mann soll nach Angaben der Polizei bereits in den vergangenen Tagen aufgefallen sein, als er ihm unbekannte Frauen ansprach und ihnen seine Liebe gestand. Die Beamten brachten den Mann dann aufgrund der vorangegangenen Belästigungen und zur Unterbindung weiterer Vorfälle in eine Klinik. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Ulmer Polizei setzt beim Blitzermarathon auf nagelneuen Superblitzer

