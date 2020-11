vor 1 Min.

3D-Beton-Druck: Peri druckt erstes Mehrfamilienhaus Europas in Wallenhausen

Peri lässt in Wallenhausen ein Mehrfamilienhaus entstehen. Wände werden im ersten Stock eines Rohbaus mittels eines 3D-Betondruckers in Schichten hoch gezogen.

Plus Mit Hilfe eines 3D-Betondruckers lässt der Weißenhorner Spezialist für Gerüste und Verschalungen in Wallenhausen ein Mehrfamilienhaus entstehen - laut Peri das erste in Europa.

Drei Stockwerke, zirka 380 Quadratmeter Wohnfläche: Die Firma Peri mit Sitz in Weißenhorn lässt in Wallenhausen derzeit das nach eigenen Angaben größte gedruckte Mehrfamilienhaus Europas entstehen. Im Einsatz ist dabei eine neuartige 3D-Betondruck-Technik.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Weißenhorn gab Ende September 2020 den Druck des ersten Wohnhauses in Deutschland im westfälischen Beckum bekannt. Das Land NRW hatte das Projekt in Westfalen mit 200.000 Euro gefördert, um die neuartige Bautechnik in der Praxis anzuwenden. Nun entsteht bereits das nächste Haus mit Hilfe eines 3D-Betondruckers. Insgesamt sind für das Projekt sechs Wochen Druckzeit veranschlagt.

"Mit dem Projekt in Wallenhausen macht das Peri 3D-Betondruck Team den nächsten wichtigen Schritt und Peri festigt seine Position als führendes Unternehmen im Bereich 3D-Betondruck", wird Thomas Imbacher, Geschäftsführer für Marketing und Innovation in der Peri-Gruppe in einer Mitteilung zitiert. "Mit dem Druck des ersten Mehrfamilienhauses in Deutschland treten wir den Beweis an, dass diese neue Bautechnologie auch für den Druck größerer Wohneinheiten geeignet ist. Damit eröffnen wir dem 3D-Betondruck weitere Anwendungsbereiche in neuen Größenordnungen."

3D-Druck von Peri: Gedrucktes Wohnhaus in Wallenhausen ist voll unterkellert

Das Wohnhaus in Wallenhausen ist voll unterkellert und wird nach Fertigstellung auf drei Stockwerken fünf Wohnungen mit rund 380 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Es handelt sich demnach nicht um ein Forschungs- oder Demonstrationsprojekt, sondern die Wohnungen sollen nach der Fertigstellung regulär vermietet werden. Lediglich eine Wohnung werde weiterhin als Musterwohnung genutzt, heißt es.

Beim Druck in Wallenhausen setzt Peri den Portaldrucker BOD2 ein. Bei dieser Technik bewegt sich der Druckkopf über drei Achsen auf einem fest installierten Metallrahmen. Das habe laut Unternehmen folgenden Vorteil: Der Drucker kann sich in seinem Rahmen an jede Position innerhalb der Konstruktion bewegen und muss nur einmal kalibriert werden. Diese spart Zeit und Kosten.

10 Bilder 3D-Betondruck von Peri: So entsteht Europas erstes Mehrfamilienhaus in Wallenhausen Bild: Karl-josef Hildenbrand

Während des Druckvorganges berücksichtigt der Drucker bereits die später zu verlegenden Leitungen und Anschlüsse für Wasser, Strom und ähnlches. Der BOD2 sei so zertifiziert, dass auch während des Druckvorgangs im Druckraum gearbeitet werden kann. Manuelle Arbeiten, wie zum Beispiel das Verlegen von Leerrohren und Anschlüssen, könne auf diese Weise in den Druckprozess integriert werden.

Bedient wird der Drucker von zwei Personen. Der Druckkopf und die Druckergebnisse werden per Kamera überwacht. Mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s ist der BOD2 laut Peri aktuell der schnellste 3D-Betondrucker auf dem Markt. Für einen Quadratmeter doppelschalige Wand benötigt der BOD2 rund fünf Minuten. (az/krom mit dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen