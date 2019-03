15:51 Uhr

9000 Euro Schaden bei Unfall am Autobahndreieck Neu-Ulm

Am Autobahndreieck Neu-Ulm ist ein Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen.

Am Dreieck Neu-Ulm ist ein Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Zu dem Unfall kam es beim Einfädeln.

Eine 78-jährige war am Montag kurz vor 18 Uhr mit ihrem Wagen von der autobahnähnlich ausgebauten B28 abgefahren und wollte auf die B30 in Richtung Biberach fahren. Beim Wechseln vom Einfädelstreifen auf die Durchgangsfahrbahn übersah sie laut Polizei einen Sattelzug. Nach dem Zusammenstoß mit der Front des Lastwagens drehte sich das Auto und wurde noch einige Meter vor der Zugmaschine hergeschoben. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 9000 Euro an. (az)

