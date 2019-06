vor 56 Min.

Ab sofort doppelt so viele Schüler in Thalfingen

Die Generalsanierung an der Mittelschule Elchingen ist beendet. Nun besuchen die Einrichtung viel mehr Kinder und Jugendliche.

Lärm und Schmutz mussten die Schüler der Mittelschule Elchingen über sich ergehen lassen, weil das über 40 Jahre alte Gebäude von Grund auf saniert wurde – und das während des laufenden Schulbetriebes. Mit einer großen Einweihungsfeier wurde nun das Ende der Umbauarbeiten begangen. Seit August 2014 wurde das Schulhaus auf den Rohbauzustand zurückversetzt und anschließend auf den aktuellen Stand der Neubautechnik gebracht: Neue Rohre und Leitungen wurden verlegt und im Außenbereich ließen die Handwerker buchstäblich keinen Stein auf dem anderen. Rund 5,4 Millionen Euro hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren in die Sanierung investiert. Durch staatliche Fördermittel von knapp 1,3 Millionen Euro wurde die Gemeindekasse entlastet.

Schon als die ersten Planungen im Gemeinderat und der Verwaltung auf den Tisch kamen, waren sich die Verantwortlichen einig, dass eine gemeinsame Nutzung von Grund- und Mittelschüler im Gebäude die Konsequenz aus den vergangenen Entwicklungen sein würde: So entscheiden sich immer weniger Jugendliche für die Mittelschule, während die Grundschule an der Klostersteige aus allen Nähten platzte.

Bei doppelt so vielen Schülern braucht es doppelt so starke Nerven

Mit dem neuen Konzept besuchen nun etwa doppelt so viele Kinder und Jugendliche die Schule in Thalfingen. Schulrätin Silvia Wawra übergab deshalb eine bis oben mit Süßigkeiten gefüllte Schultüte an die Lehrer der Schule: Schließlich seien auch doppelt so starke Nerven nötig.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb erklärte, wie froh Schulfamilie und die Verwaltung über den Abschluss der Arbeiten sind: „Ich bin überzeugt, dass eine ansprechende, schöne Lernumgebung zum schulischen Erfolg beiträgt.“ Die stellvertretende Landrätin Sabine Krätschmer erklärte, dass eine zukunftsfähige Schule ein entscheidender Standortfaktor für die Kommune sei. Im Rahmen der Feierstunde übergab der Geschäftsführer und Generalplaner Sebastian Ott den symbolischen Schlüssel für das Haus. (anbr)

