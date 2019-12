vor 38 Min.

Aktion in Neu-Ulm gegen Einsamkeit an Heiligabend

Am Heiligabend findet wieder die Diakonie Herberge in Neu-Ulm statt – zum letzten Mal in den jetzigen Räumen des Barfüßers.

Die „Diakonie Herberge“ im Barfüßer Neu-Ulm will ihren Gästen neben einem Abendessen vor allem Gesellschaft bieten - zum letzten Mal an diesem Ort.

Von Ariane Attrodt

Für die meisten ist Weihnachten das Fest der Liebe, das sie gemeinsam im Kreise der Familie feiern. Doch manche Menschen sind an Heiligabend alleine, haben keine Verwandten in der Nähe oder nicht einmal eine warme Bleibe. All denjenigen bietet das Diakonische Werk Neu-Ulm seit nunmehr 17 Jahren die „Diakonie Herberge“ an. Auch in diesem Jahr hat sie am Dienstag, 24. Dezember, von 17.30 bis etwas 21 Uhr im Barfüßer in Neu-Ulm wieder geöffnet.

An die 30 Ehrenamtliche helfen in diesem Jahr mit, wie Heike Wiedenmayer, Sozialpädagogin vom Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit des Diakonischen Werks, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Darunter sind Menschen, die sich bereits seit Jahren bei dem Projekt engagieren, aber auch Neulinge. Im Oktober habe es die ersten Treffen zur Organisation gegeben.

Herberge ist ein Angebot der Diakonie Neu-Ulm

Der Barfüßer stellt für die Herberge nicht nur die Räume zur Verfügung, auch das Essen an diesem Abend spendiert das Restaurant. Laut Wiedenmayer wird es Schmorbraten mit Beilagen geben, gereicht werden alkoholfreie Getränke. Beginnen wird der gemeinsame Heiligabend um 17.30 Uhr mit einem Glas Punsch, danach gibt es eine Weihnachtsandacht mit der ehemaligen Neu-Ulmer Dekanin Gabriele Burmann geben. Während und nach dem Essen, das zwischen 18.45 und 20 Uhr serviert wird, bleibt genug Zeit zum Austausch, bei Kaffee und Kuchen klingt der Abend aus. Auch Kinder sind an dem Abend willkommen, für sie ist ein extra Kindertisch eingerichtet. Während des ganzen Abends bleibt dabei viel Zeit zum Austausch, denn neben einem gemütlichen gemeinsamen Essen soll die Herberge vor allem auch Gesellschaft bieten, wie Wiedenmayer erklärt. Und: „Es kann wirklich jeder kommen.“

Zuletzt erwartet die Gäste der Herberge ein kleines Weihnachtspräsent: Die Ehrenamtlichen einen Tag vor Heiligabend immer gemeinsam kleine Geschenktütchen, auch Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg hilft dabei seit Jahren mit. Für die Unterstützung der Ehrenamtlichen sowie für die Hilfe seitens des Barfüßer und der anderen Sponsoren und Spender ist die Diakonie sehr dankbar. „Sonst würde das alles gar nicht funktionieren“, betont Wiedenmayer.

Barfüßer am Donauufer in Neu-Ulm wird abgerissen

Wie viele Gäste in diesem Jahr kommen, lasse sich schwer einschätzen, so Wiedenmayer. Im vergangenen Jahr seien rund 400 Menschen da gewesen. „Die Diakonie Herberge hat einmal ganz klein angefangen und ist stetig gewachsen“, sagt Wiedenmayer. Denn in den Anfangszeiten fand die Diakonie Herberge in den Räumen des Dekanats am Neu-Ulmer Petrusplatz statt – bis der Platz dort nicht mehr ausreichte. Deshalb gab es den Wechsel in den Barfüßer.

Es wird dieses Jahr jedoch das letzte Mal sein, dass die Diakonie Herberge in den Räumen des Barfüßers in der Paulstraße stattfindet: Wie berichtet, hat der Stadtrat das sanierungsbedürftige Gebäude vor zwei Monaten nach langwierigen Diskussionen um Abriss freigegeben. Barfüßer-Gastronom Ebbo Riedmüller möchte einen Neubau errichten, der neben einer Gaststätte auch ein Hotel mit rund 100 Zimmern umfasst. Wie genau es dann mit der Herberge weitergeht, ist noch offen, so Wiedenmayer. Natürlich wolle man das ganze Projekt weiterlaufen lassen. „Aber in welcher genauen Umsetzungen, müssen wir noch schauen.“

